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Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото)

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Суми, Субота 12 березня 2022 03:33
Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото) Фото: у Сумській області Територіальна оборона зупинила три танки і одну САУ (Telegram-канал Дмитра Живицького)
Автор: Роман Мирончук

Територіальна оборона Сумської області продовжує боротися з російськими окупантами. Українцям вдалося зупинити 3 танки і одну самохідну артилерійську установку (САУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Крім того, під час бою були знищені, як мінімум двоє російських солдатів.

"16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голими руками зупинила 3 танки фашистської Росії і одну САУ", - написав Живицький.

Глава Сумської ОВА також у своєму Telegram-каналі показав фотографії з місця події.

Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото)Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото)

У Сумській області Територіальна оборона зупинила три танки і одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитра Живицького)

Нагадаємо, українські військові показали нові трофеї - військова техніка ворога була знищена і спалена в Сумській області.

Ми також писали про те, що російський пропагандист Олександр Коц злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста.

При цьому використовувати емблему міжнародного гуманітарного руху на бронетранспорті з кулеметами та іншим озброєнням - неприпустимо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумская область Війна Росії проти України
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