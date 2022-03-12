Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото)
Територіальна оборона Сумської області продовжує боротися з російськими окупантами. Українцям вдалося зупинити 3 танки і одну самохідну артилерійську установку (САУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Крім того, під час бою були знищені, як мінімум двоє російських солдатів.
"16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голими руками зупинила 3 танки фашистської Росії і одну САУ", - написав Живицький.
Глава Сумської ОВА також у своєму Telegram-каналі показав фотографії з місця події.
У Сумській області Територіальна оборона зупинила три танки і одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитра Живицького)
Нагадаємо, українські військові показали нові трофеї - військова техніка ворога була знищена і спалена в Сумській області.
Ми також писали про те, що російський пропагандист Олександр Коц злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста.
При цьому використовувати емблему міжнародного гуманітарного руху на бронетранспорті з кулеметами та іншим озброєнням - неприпустимо.
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