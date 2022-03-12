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ЗСУ знищили російський мотострілецький полк з Брянської області

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Київ, Субота 12 березня 2022 09:53
ЗСУ знищили російський мотострілецький полк з Брянської області Фото: російський мотострілецький полк знищений в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

В ході війни Росії проти України українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука

"В/ч 12721 488-й полк (м Клинці, Брянська обл.) знищений повністю. Слава ЗСУ", - повідомив він.

Зазначимо, цей полк входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Подолі збили безпілотник, в результаті вибуху почалося загоряння в будівлі "Ощадбанку".

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