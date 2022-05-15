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ЗСУ на Донбасі відбили 17 атак і знищили понад 80 окупантів

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Донбас, Неділя 15 травня 2022 22:20
ЗСУ на Донбасі відбили 17 атак і знищили понад 80 окупантів Фото: за добу українські військові знищили на Донбасі понад 80 окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 17 ворожих атак. Бої тривають ще на двох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Уздовж всієї лінії фронту російські військові застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Удари наносяться по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах.

Протягом сьогоднішнього дня в Донецькій і Луганській областях окупанти обстріляли 23 населених пункти. Зруйновано та пошкоджено 32 житлових будинки.

За добу Збройні Сили України на цьому напрямку знищили:

  • 3 танки;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 вертольоти (Ка-52 і Мі-28) і 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 атак.

Українські захисники в цьому районі знищили:

  • особового складу - 84;
  • танків - 1;
  • БМП - 4;
  • вертоліт - 1;
  • автотранспортної техніки - 1;
  • УВА - 1.

Нагадаємо, в результаті безперервних боїв на Донбасі російські окупанти зазнають великі втрати. В результаті Росія змушена проводити приховану мобілізацію. В армію планують закликати навіть жінок.

Відзначити, Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і змушена відправляти на війну в Україну військових без досвіду.

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