ЗСУ на Донбасі відбили 17 атак і знищили понад 80 окупантів

Фото: за добу українські військові знищили на Донбасі понад 80 окупантів (GettyImages)

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 17 ворожих атак. Бої тривають ще на двох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Уздовж всієї лінії фронту російські військові застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Удари наносяться по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Протягом сьогоднішнього дня в Донецькій і Луганській областях окупанти обстріляли 23 населених пункти. Зруйновано та пошкоджено 32 житлових будинки. За добу Збройні Сили України на цьому напрямку знищили: 3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 автомобіль. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 вертольоти (Ка-52 і Мі-28) і 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10". У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 атак. Українські захисники в цьому районі знищили: особового складу - 84;

танків - 1;

БМП - 4;

вертоліт - 1;

автотранспортної техніки - 1;

УВА - 1.