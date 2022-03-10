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Українські військові розгромили окупантів у напрямку до Броварів

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Четвер 10 березня 2022 17:49
Українські військові розгромили окупантів у напрямку до Броварів Фото: Українські військові розгромили окупантів у напрямку до Броварів (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники розгромили російських окупантів, які прямували у напрямку на Бровари. Також здобули декілька трофеїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

"Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю",- пише Залужний.

Також військові здобули декілька одиниць техніки окупанта в якості трофеїв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Житомирській області військові збили дві російські ракети.

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