Українські військові розгромили окупантів у напрямку до Броварів
Українські захисники розгромили російських окупантів, які прямували у напрямку на Бровари. Також здобули декілька трофеїв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.
"Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю",- пише Залужний.
Також військові здобули декілька одиниць техніки окупанта в якості трофеїв.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Житомирській області військові збили дві російські ракети.
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