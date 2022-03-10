У Житомирській області військові збили дві ворожі ракети
Фото: у Житомирській області військові збили дві ворожі ракети (facebook.com/brigadaA7043)
У Житомирській області українські захисники збили ворожі ракети. Спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 115 окремої бригади ТрО Житомирської області.
У Житомирській області спрацювала ППО. Було збито дві російські ракети.
Фото: у Житомирській області військові збили дві ворожі ракети (facebook.com/brigadaA7043)
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