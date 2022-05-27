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Росія підтягнула у Херсонську область додаткові БМП та РСЗВ

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 19:19
Росія підтягнула у Херсонську область додаткові БМП та РСЗВ Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Після численних втрат, російські військові почли доукомплектовувати свої підрозділи додатковою технікою. На територію Херсонської області стягують БМП, РСЗВ та автомобільну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог, у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.

Відомо, що самопроголошена влада спільно з Росгвардією розшукують жителів Маріуполя, які переїхали до Херсонської області. Людей хочуть повернути до Маріуполя.

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