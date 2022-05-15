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Контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Синєгубов назвав першочергові завдання

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Харківська область, Неділя 15 травня 2022 10:50
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Синєгубов назвав першочергові завдання Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують відтісняти ворога до кордонів Росії у Харківській області. Першочерговим завдання для ЗСУ є звільнення від окупантів півночі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ця інформація (про відсунення окупантів до кордону з РФ, - ред.) відповідає дійсності, однак наразі ми назвати (звільнені, - ред.) населені пункти не можемо, тому що ідуть активні бойові дії, військова операція безпосередньо, щоб не завадити збройним силам, нашим планам. Однак, ми маємо зробити все, щоб ворог вийшов з півночі нашої області і далі вже будемо рухатися на звільнення інших територій", - сказав керівник області.

За його словами, момент переходу до контрнаступу був переломним, оскільки захисники відсунули ворожі сили, чим зменшили кількість обстрілів по Харкову.

"Переломний момент для нас особисто настав тоді, коли наші воїни ціною свого життя вигризали і повертали кожен метр нашої території, і у нас десь 2-3 тижні тому стала відносна тиша. У нас ще є ризики артобстрілів, ракетних обстрілів, з реактивних систем залпового вогню по самому місту Харкову. Ось це я вважаю переломний момент, коли наші військові почали контратакувати і звільняти наші території", - додав Синєгубов.

Також він зазначив, що Харківська область є стратегічним напрямком, оскільки РФ планує таким чином створити "коридор" на Луганську та Донецьку області, щоб збільшити там військову присутність.

"Наше завдання вибити його (ворога, - ред.) звідти, фактично перерізавши ту артерію, по якій йде логістика до цих областей. Крім того, ворог дуже чітко розуміє, що як тільки ми дамо слабину хоч на будь-якому напрямку, то він одразу цим скористується. Ми розуміємо, що надії взяти Харків, Харківську область він не залишає", - підкреслив глава ОВА.

Нагадаємо, що вперше про контрнаступ у Харківській області стало відомо на початку травня.

Пізніше українські захисники змогли просунутися далі та відкинути ворога на 10 км до кордону з РФ.

Проте російські окупанти намагаються втримати позиції, щоб не дати ЗСУ встановити контроль над кордоном.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, зокрема вчора вони ударили по Чугуєву.

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