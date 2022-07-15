ЗСУ чотири рази вдарили по скупченню живої сили і техніки Росії: ворог зазнав втрат

Авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки Росії. Знищено більше десятка окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зокрема, ЗСУ вдарили по окупантах в районі Правдиного, Лозового та Благодатного.

"Підтверджені втрати противника в обсязі 18 росіян, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.

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