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Російська авіація атакувала острів Зміїний і намагалася прогнати ЗСУ над новою Каховкою

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П'ятниця 15 липня 2022 03:36
Російська авіація атакувала острів Зміїний і намагалася прогнати ЗСУ над новою Каховкою Фото: російська авіація атакувала острів Зміїний (facebook.com/aviacionmilitar am)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що ворог не досяг цілей.

"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник зробив спробу добити залишки техніки, які кинуті ним на острові Зміїний. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення розвідки результатів свого удару", - йдеться в повідомленні.

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря-повітря" українські штурмовики в небі над новою Каховкою. Втрат авіації ЗСУ немає.

Вертолітними парами ворог завдавав ударів вранці та опівдні по півночі Херсонської області, намагаючись вразити українські позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню.

Крім того, вдень, ще не розчищені від ранкового обстрілу житлові квартали Баштанки піддалися повторному обстрілу п'ятьма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Людських втрат немає.

Важкою 152-мм артилерією росіяни обстріляли Зеленодольськ. Попадання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на територію ліцею. Кілька будинків пошкоджені. Критичних руйнувань немає.

Нагадаємо, 30 Червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону.

У підсумку ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів.

На острові вже встановлено український прапор.

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Херсонская область остров Змеиный
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