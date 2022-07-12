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Російські генерали переводять близьких на "безпечну" службу в Сирії, - ГУР

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 15:34
Російські генерали переводять близьких на "безпечну" службу в Сирії, - ГУР Фото: генерали РФ переводять родичів на службу в Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські офіцери не хочуть їхати на війну в Україні, а генерали в терміновому порядку переводять своїх родичів на більш "безпечну" службу в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, російські окупанти створюють нову військову частину рівня бригади на території Херсонської області, щоб утримати захоплений південь. Укомплектувати керівні посади хочуть за рахунок своїх офіцерів, але це викликає відкрите невдоволення з боку кандидатів. Зокрема, вони відмовляються від відрядження до України та переїжджати з сім'ями.

При цьому вище військове керівництво збройних сил Росії не бажає залучати своїх рідних і близьких до участі в бойових діях на території України. З урахуванням ситуації на фронті, генерали вважають Сирію більш безпечним місцем служби.

Крім того, понад 26 військовослужбовців 38 зенітно-ракетної бригади ЗС Росії були звільнені через відмову брати участь у так званій "спеціальній операції". Всі вони отримали запис "зрадник батьківщини" в документах.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що російські військові в прикордонних районах виводять з ладу свою бойову техніку, щоб не потрапити на війну в Україні.

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