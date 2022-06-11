Українські військові роблять все, щоб зупинити наступ окупантів, - Зеленський

Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. ЗСУ роблять все можливе, щоб зупинити наступ окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Росія стала прикладом того, як швидко може деградувати держава.

"Всі ці руїни в колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів - це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Напевно, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої країни. Той шлях, який пройшла Росія за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступ, наскільки вистачає важкої зброї і того, що ми запитували", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували близько 200 окупантів. Загальні втрати противника становлять майже 32 тисячі.

Тим часом російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ.

Попри потужні обстріли з боку російських військ, з Лисичанська вдалося евакуювати 16 осіб, з яких троє - діти.

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