Українські військові нещадно нищать російських окупантів: нове відео з фронту

Українські військові продовжують нищити російських окупантів, ліквідуючи не тільки живу силу ворога, а й технику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Не існує кращого видовища, ніж вогонь, що спалює ворога! Вони не діждуться пекла біблійного, вони згоратимуть заживо у пеклі, яке ми їм забезпечимо, - удень і вночі, щодоби й щогодини! Князівські воїни спопеляють мерзоту! Все буде - Україна!" - йдеться в підпису до кадрів.

Як повідомлялося, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 140 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 38 тисяч військовослужбовців.

При цьому станом на ранок 16 липня в результаті збройної російської агресії постраждали понад 1015 дітей. З них 353 загинули, ще 662 отримали поранення.

Також РБК-Україна публікувало оновлену мапу боїв в Україні на 16 липня.

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