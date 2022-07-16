ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані

Новость на русском →
Київ, Субота 16 липня 2022 10:53
Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані Фото: кількість дитячих жертв через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні станом на ранок 16 липня внаслідок збройної російської агресії постраждали понад 1015 дітей. З них 353 загинули, ще 662 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 15 липня в Херсоні військовослужбовці РФ вбили матір і її малолітню дочку.

Також стало відомо ще про трьох дітей, які отримали поранення в результаті ракетного удару по центру Вінниці 14 липня.

Крім того, 15 липня окупанти обстріляли Бахмутський район Донецької області. В результаті чого поранення отримали дві дівчини 14 і 16 років.

Відзначається, що найбільше дітей з початку повномасштабної війни постраждали в:

  • Донецької області - 353;
  • Харківській - 191;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

Крім того, за даними прокуратури, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Діти війни
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року