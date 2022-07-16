Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані

В Україні станом на ранок 16 липня внаслідок збройної російської агресії постраждали понад 1015 дітей. З них 353 загинули, ще 662 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 15 липня в Херсоні військовослужбовці РФ вбили матір і її малолітню дочку.

Також стало відомо ще про трьох дітей, які отримали поранення в результаті ракетного удару по центру Вінниці 14 липня.

Крім того, 15 липня окупанти обстріляли Бахмутський район Донецької області. В результаті чого поранення отримали дві дівчини 14 і 16 років.

Відзначається, що найбільше дітей з початку повномасштабної війни постраждали в:

Донецької області - 353;

Харківській - 191;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 53;

Херсонській - 52;

Запорізькій - 31.

Крім того, за даними прокуратури, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйновано повністю.