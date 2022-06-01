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Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань

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Україна, Середа 01 червня 2022 11:05
Отримати водійські права стане складніше: в МВС розробили понад 250 нових тестових питань Фото: у МВС розробили понад 250 тестових питань для іспиту на водійські права (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У МВС розробили понад 250 нових тестових питань для здачі теоретичного іспиту на водійські права. Вони адаптовані до європейського зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Що нового?

Як інформують в МВС, окрім нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту, також було додано абсолютно новий розділ "Панель приладів", розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.

З чим це пов'язано

У повідомленні вказано, що розроблені питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу.

Де можна пройти тестування

В МВС зазначають, що громадяни можуть пройти підготовку перед складанням іспиту, пройшовши онлайн-тестування. Для цього необхідно перейти за посиланням.

Нагадаємо, в Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

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