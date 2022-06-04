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ЄС хоче допомогти українським біженцям з водійськими правами: про що йде мова

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Брюссель, Субота 04 червня 2022 15:40
ЄС хоче допомогти українським біженцям з водійськими правами: про що йде мова Фото: в ЄС хочуть спростити процедуру отримання водійських прав для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія хочу розробити особливу процедуру для визнання українських водійських прав. Це допоможе біженцям, а також транспортним компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

У Німеччини пояснили, що наразі ЄС хоче розглянути нову процедуру загальноєвропейського визнання українських водійських посвідчень. Федеральний уряд вже веде перемовини з Європейською комісією.

Зазначається, що новий іспит з водіння в Німеччині стане для біженців з України перешкодою для пошуку роботи, оскільки для нього потрібні значні витрати, час і знання мови.

Нагадаємо, що іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, які не є членами ЄС, дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне європейське водійське посвідчення.

Нагадаємо, що Канада виплатить українським біженцям по 2,4 тисяч доларів.

Водночас у Польщі з 1 липня припинять виплати для українців, які втекли від війни.

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