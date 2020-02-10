Украинские тест-системы для выявления коронавируса появятся на этой неделе

Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Частные компании разрабатывают тест-системы украинского производства

Украинские тест-системы для выявления китайского коронавируса могут появиться уже на этой неделе. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня ожидается дополнительная поставка тест-систем, однако есть информация о том, что некоторые частные организации уже разрабатывают отечественные тест-системы.

"По их сообщениям уже на этой неделе у нас может быть доступ к этим системам украинского производства", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что ВОЗ рекомендует проводить такое тестирование после окончания обсервационного периода, то есть после 14 суток.

"Мы рассчитываем, что в течение инкубационного периода мы сможем получить тест-системы или использовать те системы, которые будут разработаны у нас в стране", - добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ передаст Украине гуманитарной помощью тест-системы для обнаружения коронавируса.

Ранее также стало известно, где могут разместить эвакуированных из Уханя украинцев.