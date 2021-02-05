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Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Australian Open

Мельбурн, П'ятниця 05 лютого 2021 09:38
Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Australian Open
Фото: в Мельбурні відбулося жеребкування турніру (twitter.com/australianopen)
Автор: Вера Олейник

Українські тенісисти Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський дізналися імена своїх суперників на першому в сезоні турнірі серії "Великого шлему" - Australian Open (8-21 лютого). Жеребкування було відкладено на день через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Перша ракетка України стартує матчем проти чешки Марі Боузкової. Раніше суперниці зустрічалася двічі: у 2019 році українка програла на турнірі в Гуанчжоу, а рік тому перемогла у фіналі турніру в Монтерреї. Для Світоліної Це дев'ятий виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії. Її кращий результат - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках

Костюк почне турнір поєдинком з росіянкою Веронікою Кудерметовою. У січні українка поступилася їй в півфіналі турніру в Абу-Дабі. Українка тільки один раз грала в основній сітці Australian Open: три роки тому вона успішно пройшла кваліфікацію і дійшла до третього кола, де програла Еліні Світоліній. До цього вона березня зупинилася на стадії відбору.

Стаховський - єдиний з українських тенісистів, хто успішно подолав кваліфікаційний етап турніру. У першому колі він зустрінеться з Душаном Лайовічем з Сербії. У статистиці їх матчів Стаховський лідирує 3 проти 1. Українець вперше з 2016 року зіграє в основі Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, також в основну сітку була заявлена Даяна Ястремська, але вона не зіграє на турнірі через допінг-скандал.

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