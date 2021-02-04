Матчі українських тенісисток на турнірах в Мельбурні не відбудуться

Фото: матчі четверга на турнірах в Мельбурні скасовані (twitter.com/WTA)

Матчі всіх тенісних турнірів четверга, 4 лютого, в австралійському Мельбурні скасовані. Сьогодні на корти повинні були вийти українки Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Напередодні в одного з працівників готелю був виявлений коронавірус. Всі, хто зупинився в цьому готелі, повинні ізолюватися і знову пройти тестування. Повідомляється, що це приблизно 500-600 осіб.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result. — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна повинна була зіграти у чвертьфіналі турніру Gippsland Trophy. Марта Костюк пробилася в 1/8 фіналу Grampians Trophy, а в парному розряді добралися до чвертьфіналу Yarra Valley Classic.

All matches Thursday at Melbourne Park have been postponed after Australian Health Authorities announced a Hotel Quarantine worker tested positive for COVID-19. Stay tuned for an update on Friday's order of play --> https://t.co/EKbmnIxfbT pic.twitter.com/PzCZL3GTrD — wta (@WTA) February 3, 2021

Згідно з новим розкладом, поєдинки на кортах в Мельбурні відновляться завтра, а щоб закінчити турніри до кінця поточного тижня, деяким гравцям доведеться провести два матчі за день. Australian Open перенесений не буде і почнеться, як і планувалося, 8 лютого. Однак жеребкування турніру відбудеться не в четвер, а в п'ятницю.

"We’ll play the Australian Open starting Monday"



Watch today's update from @CraigTiley https://t.co/Eej0UShjzE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 4, 2021

У зв'язку з пандемією коронавірусу тенісний календар був скоректований. Зокрема, перший у сезоні турнір серії "Великого шлему" - Australian Open - був перенесений з січня на 8 по 21 лютого.

Прибулі до Австралії гравці пройшли двотижневий карантин, після чого для них було організовано кілька турнірів для підготовки до Australian Open.