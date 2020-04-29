Українські суди розглянули понад 1100 справ щодо порушення карантину

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Загалом на розгляд судів надійшов 6141 протокол щодо порушення карантину

Українські суди розглянули 1120 справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення карантину. Про це свідчить інформація Державної судової адміністрації щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Зазначається, що суди ухвалили 150 рішень щодо накладення адміністративного стягнення.

Загалом на розгляд судів надійшов 6141 протокол. Найбільше порушень карантину зафіксовано у Дніпропетровській (951), Київській (874) та Львівській (555) областях.

Скріншот:court.gov.ua

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок вівторка, 28 квітня, заразилися коронавірусом 9 410 осіб. 992 пацієнти вже одужали. За добу заразився 401 людина. Це на дев'ять випадків більше, ніж вчора.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.