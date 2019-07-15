Українські синхроністки завоювали перше золото на чемпіонаті світу

Команда України з синхронного плавання стала переможцем в новій дисципліні хайлайт на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Кванджау (Республіка Корея). Про це в Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що це перше золото чемпіонату світу в історії артистичного плавання України. Свої імена в історію вписали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрєлєва, а також запасні у цьому виді Марта Федіна і Дар’я Корнєєва.

Хайлайт є дебютним для чемпіонатів світу видом програми, яку затвердили у 2017 році. У ній виступає 10 спортсменок, які протягом двох хвилин повинні показати мінімум чотири обов'язкових види акробатичних елементів.

Ця медаль стала другою для збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджау. Раніше українські синхроністки березня Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову нагороду.