ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українки здобули бронзу чемпіонату світу з артистичного плавання

Новини » Спорт    15.07.2019 - 09:24
Українки здобули бронзу чемпіонату світу з артистичного плавання
Фото: Марта Федіна и Анастасія Савчук (noc-ukr.org)

Нагороду завоювали Марта Федіна та Анастасія Савчук

Український дует у складі Марти Федіної та Анастасії Савчук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Кванджау (Республіка Корея). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Їх результат в технічній програмі у змаганнях з артистичного плавання - 92,5847 бала. Срібну нагороду вибороли китаянки Хуан Сючен і Сунь Веньян (94,0072), а перемогли росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (95,9010).

Нагадаємо, Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українку Єлизавету Яхно кращої в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року.

Україна здобула дві медалі з боротьби на Європейських іграх Українські синхроністки завоювали сім нагород чемпіонату Європи серед юніорів
Новини України чемпионат мираплаваниесоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся