Украинские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате мира

Команда Украины по синхронному плаванию стала победителем в новой дисциплине хайлайт на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджау (Республика Корея). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что это первое золото чемпионата мира в истории артистического плавания Украины. Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежна, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.

Хайлайт является дебютным для чемпионатов мира видом программы, которую утвердили в 2017 году. В ней выступает 10 спортсменок, которые в течение двух минут должны показать минимум четыре обязательных вида акробатических элементов.

Эта медаль стала второй для сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджау. Ранее украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую награду.