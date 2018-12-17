Українку Яхно визнали найкращою синхроністки світу в 2018 році

Фото: Єлизавета Яхно (fina.org)

Приз вручила Міжнародна федерація плавання

Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українку Єлизавету Яхно найкращою в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Цьогоріч на чемпіонаті Європи в Глазго 20-річна спортсменка виграла золоту, п'ять срібних і одну бронзову нагороди.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 - Yelizaveta Yakhno (UKR)



What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y — FINA (@fina1908) December 16, 2018

Єлизавета Яхно є чотириразовою призеркою чемпіонату світу і семиразовою призеркою чемпіонату Європи з синхронного плавання.

Нагороду Міжнародної федерації плавання також отримала тренерка Єлизавети Яхно Світлана Саідова, головна тренерка збірної України з синхронного плавання.