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Українку Яхно визнали найкращою синхроністки світу в 2018 році

Новини » Спорт    17.12.2018 - 12:10
Українку Яхно визнали найкращою синхроністки світу в 2018 році
Фото: Єлизавета Яхно (fina.org)

Приз вручила Міжнародна федерація плавання

Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала українку Єлизавету Яхно найкращою в синхронному плаванні серед жінок за підсумками 2018 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Цьогоріч на чемпіонаті Європи в Глазго 20-річна спортсменка виграла золоту, п'ять срібних і одну бронзову нагороди.

 

Єлизавета Яхно є чотириразовою призеркою чемпіонату світу і семиразовою призеркою чемпіонату Європи з синхронного плавання.

Нагороду Міжнародної федерації плавання також отримала тренерка Єлизавети Яхно Світлана Саідова, головна тренерка збірної України з синхронного плавання.

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