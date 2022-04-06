Ворог пробує залучити найманців-іноземців. У Придністров'ї готуються приймати літаки, - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про можливість відправлення Росією своїх військ з невизнаного Придністров'я в Україну на війну, щоб посилити власні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку, для чого може використовувати свої війська на території самопроголошеного Придністров'я в Молдові - з метою підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку.

Так, на аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка до прийому літаків.

Також в Генштабі розповіли, що Росія не залишає спроб кинути на війну проти України іноземних найманців, щоб заповнити свої втрати в живій силі.

"Водночас, використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність", - йдеться в ранковому зведенні про оперативну обстановку.

Ворог зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальної операції, щоб захопити всі території Донецької та Луганської областей.

"Продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного і наземного базування. Окупанти завдають вогневого ураження по об'єктах оборонного комплексу, логістичній інфраструктурі та житлових кварталах міст", - наголошується в повідомленні.

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За інформацією Генштабу, загальні втрати бригади в живій силі становлять близько 30%. Одна БТГ знищена, інша - виведена в район відновлення боєздатності в російську Бєлгородську область.