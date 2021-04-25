Бойовики обстріляли ракетами околиці Торецька: пошкодили цивільний будинок

22 квітня о 22.40 у двір громадянки в селищі Дружба на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені огорожа та вікна будинку. Ніхто з мешканців не постраждав.

Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все більш нахабний характер", - йдеться в повідомленні.