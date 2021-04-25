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Бойовики обстріляли ракетами околиці Торецька: пошкодили цивільний будинок

Новость на русском → Донбас, Неділя 25 квітня 2021 00:23
Бойовики обстріляли ракетами околиці Торецька: пошкодили цивільний будинок Фото: бойовики обстріляли цивільний будинок біля Торецька (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Збройні формування РФ продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. 22 квітня бойовики обстріляли околиці Торецька.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

22 квітня о 22.40 у двір громадянки в селищі Дружба на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені огорожа та вікна будинку. Ніхто з мешканців не постраждав.

Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все більш нахабний характер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі, станом на вечір 24 квітня, бойовики чотири рази порушили режим "тиші". Втрат зі сторони українських військових немає.

За добу 23 квітня на Донбасі Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню. В ОБСЄ зазначають, що зафіксували там численні постріли та вибухи.

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