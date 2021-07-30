Українські літаки здійснили перші скиди води на осередки лісових пожеж у Туреччині

Українські пожежні літаки здійснили перші два скиди води на осередки в гірських районах Туреччини. Там вже кілька днів вирують лісові пожежі .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

"Увечері 30 липня, з 19:30 до 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Республіці Туреччина для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії", - йдеться в повідомленні.

28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.