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Українські ППО збили ще один Іл-76 з російським десантом

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 26 лютого, на третій день війни Росії проти України протиповітряна оборона збила ще один Іл-76 з російським десантом. Також противник втратив 11 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні російські війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 і ще один військово-транспортний Іл-76 МД з десантом.

"Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 і Бук М-1. Фронтовий бомбардувальник українських повітряних сил Су-24М одним заходом розгромив колону з 20 одиниць військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Байрактар ТВ-2", який знищив цілий залізничний ешелон з паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна взяла в полон вже понад 300 військовослужбовців строковиків.

Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.

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