Більше 15 тисяч осіб і 101 літак: Генштаб розповів про втрати військових РФ
Фото: окупанти втратили близько 15 600 чоловік з особового складу і 101 літак (facebook.com/mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 600 осіб. При цьому окупанти позбулися 101 літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 23 березня:
- особовий склад - близько 15 600 осіб;
- танки - 517;
- бойові броньовані машини - 1 578;
- артилерійські системи - 267;
- РСЗВ - 80;
- засоби ППО - 47;
- літаки - 101;
- вертольоти - 124;
- автомобільна техніка - 1 008;
- кораблі / катери - 4;
- цистерни з ПММ - 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42;
- спеціальна техніка - 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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