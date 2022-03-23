ЗСУ за добу збили шість літаків і п'ять крилатих ракет

22 березня протиповітряна оборона не зупинилася на 100-му збитому літаку противника і завдала ворогові істотні втрати в повітрі. Всього було збито 22 повітряних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України завдала ударів по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий ювілейний літак окупантів - на рахунку героїчних захисників Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила один БПЛА і крилату ракету. Ще одна - на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив ракету з ПЗРК.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України на свій рахунок записали сьогодні 11 повітряних цілей: п'ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.