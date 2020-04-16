Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств Україні за 2019 рік становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше ніж у 2018 році (335,1 млрд грн). Про це свідчать попередні дані Держаної служби України.

Заданими статистичного відомства, річний прибуток становив 596,3 млрд.грн, що на 10,3% більше порівняно з 2018 роком, збитків допущено на суму 174,1 млрд грн, що на 15,3% менше.

Частка збиткових підприємств, як і у 2018 році, становила 21,7%.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.