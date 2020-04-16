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Українські підприємства збільшили річний прибуток на чверть

Новини » Фінансова криза 2020   

Великі та середні підприємства отримали більше 400 млрд грн прибутку

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств Україні за 2019 рік становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше ніж у 2018 році (335,1 млрд грн). Про це свідчать попередні дані Держаної служби України.

Заданими статистичного відомства, річний прибуток становив 596,3 млрд.грн, що на 10,3% більше порівняно з 2018 роком, збитків допущено на суму 174,1 млрд грн, що на 15,3% менше.

Частка збиткових підприємств, як і у 2018 році, становила 21,7%.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

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