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Українські підприємства збільшили прибуток в 1,7 рази

Новини » Фінанси     25.11.2019 - 18:15
Українські підприємства збільшили прибуток в 1,7 рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

В цілому прибуткові підприємства отримали майже 500 млрд грн прибутку

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-вересень 2019 року склав 342,8 млрд грн, що на 146,3 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (196,5 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, частка збиткових підприємств за перші три квартали 2019 року склала 22,7% (у минулому році - 29,6%).

Прибуток склав 455,0 млрд грн, що на 28,9% більше порівняно січнем-вереснем 2018 року, збитки скоротилися на 28,3% - до 112,2 млрд грн.

Українські підприємства збільшили прибуток в 1,7 рази

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за 2018 рік склав 353 млрд грн, що на 67,4 млрд грн (на 23,6%) більше, ніж за 2017 рік (285,6 млрд грн).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік склала 8,8%. За даними статистичного відомства, найбільш рентабельною була галузь сільське, лісове і рибне господарство - 22,4%.

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