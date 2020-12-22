Інвестиційна пауза: у Мінекономіки назвали причину обвалу капіталовкладень

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Падіння капітальних інвестицій перевищило рівень 2014 року

Інвестиційна пауза стала однією з ключових особливостей прояву коронокризи у 2020 році. Суттєве падіння інвестиційної діяльності в Україні спостерігається вже третій квартал поспіль приблизно на однаковому рівні 34-36%.

Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За даними департаменту, причиною падіння інвестицій стали понесені суб’єктами економічної діяльності втрати та вичікувальна позиція інвесторів в умовах загальної невизначеності та мінливості ситуації.

"Відповідно у січні-вересні падіння освоєних капітальних інвестицій склало 35,4% і було найбільшим за період з 2010 року, що особливо відчутно на тлі попереднього 4-х річного періоду високої інвестиційної активності", - зазначили експерти Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, в умовах подальшої дії стримуючих чинників "за результатами року варто очікувати рекордне з 2010 року скорочення обсягів освоєних капітальних інвестицій".

За прогнозом Мінекономіки, деяка стабілізація ситуації та поступове відновлення виробничої активності більш вірогідно матиме місце у 2021 році, "але через втрату запасу міцності інвестиційна активність буде млявою, а на показники більшою мірою впливатиме низька база порівняння поточного року".

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року склали 268 млрд грн. Це на 35,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України зменшується, 42% не бачать істотних змін. Тільки 9% опитаних інвесторів бачать поліпшення.