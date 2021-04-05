Українські поліцейські поїдуть на ЧС-2022 в Катар забезпечувати правопорядок

Українські поліціянти візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відбудеться у 2022 році. Нацполіція вже підписала необхідні документи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами візиту в Катар.

"Наступного року буде Чемпіонат світу по футболу в державі Катар, наші поліцейські вже підписали документи, вони поїдуть допомагати в забезпеченні безпекової ситуації на вулицях Катару впродовж ЧС з футболу", - повідомив Зеленський.

За його словами, українських поліціянтів залучають до охорони правопорядку в Катарі "як найкращих".