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Українські поліцейські поїдуть на ЧС-2022 в Катар забезпечувати правопорядок

Новость на русском → Катар, Понеділок 05 квітня 2021 15:45
Українські поліцейські поїдуть на ЧС-2022 в Катар забезпечувати правопорядок Фото: українські правоохоронці поїдуть в Катар (прес-служба НПУ)
Автор: Андрій Василюк, Ігор Литвиненко

Українські поліціянти візьмуть участь в забезпеченні правопорядку під час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, який відбудеться у 2022 році. Нацполіція вже підписала необхідні документи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами візиту в Катар.

"Наступного року буде Чемпіонат світу по футболу в державі Катар, наші поліцейські вже підписали документи, вони поїдуть допомагати в забезпеченні безпекової ситуації на вулицях Катару впродовж ЧС з футболу", - повідомив Зеленський.

За його словами, українських поліціянтів залучають до охорони правопорядку в Катарі "як найкращих".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар підписав 13 двосторонніх документів. Також були підписані 2 комерційних контракти.

Документи були підписані під час зустрічі з Еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ країни Халідом бін Халіфі Аль Тані.

В Офісі президента також зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.

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