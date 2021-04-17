Українські прикордонники провели тренування в районі ООС

Військовослужбовці відпрацювали висування у визначений район, тактичні елементи оборони та стрільбу зі штатної зброї підрозділу.

Під час висування в район навчань, екіпажі бойових машин здійснили марш по пересіченій місцевості. Іспит весняним бездоріжжям пройшли водії та техніка, які доставили підрозділ у визначений район.

Розрахунки станкових та протитанкових гранатометів провели навчально-бойові стрільби, а їх командири тренувались в управлінні вогнем з відбиття нападу противника.

Крім стрільб, значну увагу в ході навчань було приділено і тренуванню тактики дій. Також провели заняття з охорони й оборони позицій, з обов’язковим облаштуванням польових укріплень.

Крім того, відпрацьовували тактичну медицину.

Фото: навчання прикордонників (facebook.com/pressjfo.news)