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Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів

Новини » Політика     16.11.2019 - 06:34
Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Це вже другий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проект

Кабінет міністрів підтримав проєкт посилення системи морської безпеки та охорони кордону. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

За його словами, незабаром буде підписана угода між урядами України та Франції, після чого Верховна Рада повинна її ратифікувати і за три роки Державна прикордонна служба отримає 20 найсучасніших патрульних кораблів французької компанії ОСЕА. Це вже другий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проект.

За словами Авакова, морська ділянка українського кордону на сьогодні найбільш незахищена.

"Ми потребуємо посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 суден, а 80% наявних кораблів технічно застарілі та потребують постійного оновлення", - сказав він.

Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів

Фото: МВС

"Тому сьогодні ми презентуємо великий та надважливий структурний проєкт посилення системи охорони морських кордонів. В рамках якого для потреб Держприкордонслужби Україна закупає 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА", ‑ сказав міністр.

Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів

Фото: МВС

Аваков зауважив, що пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні. Судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені.

Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів

Фото: МВС

Крім виробництва та поставок суден, проект включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Аваков зазначив, що вартість контракту 136,5 млн євро.

"Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики Міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. 15% виплачує Україна з бюджету. 85% кредитні кошти", - розповів міністр внутрішніх справ.

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