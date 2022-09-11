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Українські прикордонники показали розпакування набору гумдопомоги для окупантів

Ілюстративне фото: українські прикордонники показали розпакування набору гумдопомоги для окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ показали розпакування набору з гуманітарною допомогою, яку передавали російським солдатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Відомство оприлюднило відео з розпакуванням набору продуктів і засобів гігієни для військового РФ, яке зняли українські прикордонники у звільненій частині Харківської області.

Бійці ЗСУ показали, що окупантам на фронт передавали переважно товари російського виробництва. У набір гумдопомоги увійшли: туалетний папір, вологі серветки, рідке мило, борошно, крупи, макарони, чай та інші товари.

Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

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Збройні сили УкраїниГосударственная пограничная службаХарківГуманітарна допомогаВійська РФ