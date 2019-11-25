Українські моряки із затонулого судна біля берегів Мавританії повернулися додому

Із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна "Іван Голубець" повернулися додому четверо українських моряків . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Зайя у Twitter.

Він розповів, що повернення українців відбулося сьогодні вночі. До судна були застосовані обмежувальні заходи.

"Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи", - написав Заяць.

Нагадаємо, у липні океанський український траулер "Іван Голубець" IMO 8859782, на якому кілька днів вирувала пожежа, затонув біля мавританського порту Нуадібу. На момент загоряння на борту траулера знаходилося 90 осіб - громадяни України і Росії. Двоє людей загинули.

РБК-Україна писало, що минулого тижня в Одеській затоці танкер Delfi під прапором Молдови зірвало з якоря і почав віддалятися у бік пляжу Ланжерон в Одесі. Екіпаж складався із трьох громадян України. Вони відмовлялися евакуюватися. Однак пізніше таки була проведена спецоперація, в результаті якої їх зняли з борту.

РБК-Україна писало, що двоє з трьох моряків танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, перебувають у лікарні. Пізніше стало відомо, що танкер міг бути задіяний у контрабандній перевалці нафтопродуктів.