Українські медіа запустили телепроєкт FREEДОМ російською мовою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що попри те, що зараз в країні оголошено воєнний стан і мобілізація, ніхто відправляти на фронт непідготовлених людей не збирається.

Зокрема, всім чоловікам необхідно бути на зв'язку зі своїми військкоматами. При цьому Резніков закликає всіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни і повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцезнаходження.

Ми також писали про те, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області. Наші бійці спалили ворожу військову техніку.

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