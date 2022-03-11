Украинские медиа запустили телепроект FREEДОМ на русском языке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Эфир стартовал сегодня, 10 марта, в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7. Телеканал UATV можно найти спутнике, в сетях IPTV и на YouTube .

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что несмотря на то, что сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизация, никто отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

В частности, всем мужчинам необходимо быть на связи со своими военкоматами. При этом Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать местные центры комплектации о своем местонахождении.

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