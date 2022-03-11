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Украинские медиа запустили телепроект FREEДОМ на русском языке

Автор: Роман Мирончук

Украинские медиагруппы решили расширить вещание на русском языке. Они запускают совместный телевизионный проект FREEДОМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Эфир стартовал сегодня, 10 марта, в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7. Телеканал UATV можно найти спутнике, в сетях IPTV и на YouTube.

"Вместе будем открывать глаза россиянам", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что несмотря на то, что сейчас в стране объявлено военное положение и мобилизация, никто отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

В частности, всем мужчинам необходимо быть на связи со своими военкоматами. При этом Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны и сообщать местные центры комплектации о своем местонахождении.

Мы также писали о том, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области. Наши бойцы сожгли вражескую военную технику.

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Александр ТкаченкоМедиа группа Украина