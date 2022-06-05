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Українські кораблі над Миколаївською областю збили дві російські ракети

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Миколаїв, Неділя 05 червня 2022 06:47
Українські кораблі над Миколаївською областю збили дві російські ракети Російська балістична ракета (rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

У небі Миколаївської області військові моряки знищили ще дві ворожі ракети, повідомляють в службі по зв'язках з громадськістю командування ВМСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на ВМС ЗС України.

Екіпажами двох українських військових кораблів були збиті чергові російські ракети над Миколаївською областю за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.

Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів. Тільки за 4 червня особовий склад ВМС ЗСУ знищив чотири крилаті ракети окупантів, випущених по мирних містах України.

Нагадаємо, експерти заявили, що російські військові провалили штурми біля Ізюма і ускладнили просування до Слов'янська.

Ми також писали про те, що Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк.

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Миколаїв ВМС України Збройні сили України
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