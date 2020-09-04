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Українські компанії продавали програмне забезпечення від спецслужб РФ

Автор: Дмитро Левицький

Українські кіберфахівці викрили групу вітчизняних компаній, які незаконно продавали розроблене російськими спецслужбами програмне забезпечення. Зловмисники встигли продати понад 100 програмних продуктів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Російські програми встановлювалися в інформаційні системи, у тому числі державних структур. Шпигунські програми збирали інформацію про користувачів та передавала її на сервери російських спецслужб.

"У ході розслідування слідчі провели обшуки в офісах комерсантів у Києві та Дніпропетровській області. Вилучено обладнання, речі та документи, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності", - розповіли в СБУ.

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Зараз українська спецслужба встановлює всіх покупців цього програмного забезпечення та допомагає його видалити.

Організатору злочинної групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила хакерів, які викрадали персональні дані українців.

Напередодні СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародну хакерське угруповання.

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