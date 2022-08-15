"Сокіл" відпустив капітана команди в іноземний чемпіонат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу .

38-річний хокеїст виступатиме в чемпіонаті Румунії. Ветеран захищатиме кольори середняка тамтешнього національного чемпіонату – "Стяуа".

Міхнов є вихованцем "Сокола", але в професіоналах дебютував за столичний клуб лише в сезоні 2020/21. У ранньому віці він поїхав за океан, де намагався пробитися в НХЛ через Хокейну лігу Онтаріо. Там форвард виступав за "Садбері Вулвз", "Кінгстон Фронтенакс" і "Торонто Сент-Майклс Мейджорс".

У 2002 році Міхнов був задрафтований "Сент-Луїс Блюз" у другому раунді відбору. Проте, закріпитися у найкращій лізі планети не зміг і опинився в Росії. Там він грав за "Ладу", ЦСК ВВС, "Салават Юлаєв", "Ак Барс", "Трактор" і "Нафтохімік".

До України Міхнов повернувся у 2011-му та виступав за "Донбас" і "Беркут" перед білорусько-польським етапом кар'єри. Восени 2020-го опинився в "Соколі", з яким здобув "срібло" УХЛ у першому сезоні та Кубок України та золоті нагороди в другому.

Усього Андрій Міхнов провів за "Сокіл" 79 матчів у всіх турнірах, у яких набрав 81 пункт. Він закинув 33 шайби та віддав 48 результативних передач.

Раніше "Сокіл" не підтвердив заявку на участь у Польській хокейній лізі. Київський клуб не встиг владнати формальності для переїзду в сусідній чемпіонат до дедлайну.