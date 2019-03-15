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Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках

Новини » Спорт    15.03.2019 - 10:31
Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках
Фото: "Динамо" - "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже сім матчів

Українські футбольні клуби встановили антирекорд за кількістю розгромних поразок в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Про це повідомляє zbirna.com.

У нинішньому єврокубковому сезоні наші команди програли з великим рахунком вже сім матчів (тричі - донецької "Шахтар", по два рази - полтавська "Ворскла" і київське "Динамо"). Зазначається, що це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромів за один євросезон.

Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках

Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках

Інфографіка zbirna.com

Нагадаємо, футбольний клуб "Шальке" з Гельзенкірхена програв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 7:0. Це найбільша поразка для німецьких клубів за весь час їх виступів у турнірі.

"Динамо" завершило виступи у Лізі Європи розгромною поразкою від "Челсі" Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках
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