Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках

Фото: "Динамо" - "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже сім матчів

Українські футбольні клуби встановили антирекорд за кількістю розгромних поразок в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Про це повідомляє zbirna.com.

У нинішньому єврокубковому сезоні наші команди програли з великим рахунком вже сім матчів (тричі - донецької "Шахтар", по два рази - полтавська "Ворскла" і київське "Динамо"). Зазначається, що це найгірший результат за всю історію за кількістю розгромів за один євросезон.

Інфографіка zbirna.com

Нагадаємо, футбольний клуб "Шальке" з Гельзенкірхена програв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 7:0. Це найбільша поразка для німецьких клубів за весь час їх виступів у турнірі.