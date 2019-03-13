ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    13.03.2019 - 10:09
"Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів
Фото: Зінченко зробив асист в матчі "Манчестер Сіті" - "Шальке" (twitter.com/s04)

Команду з Гельзенкірхена розбив "Ман Сіті" з рахунком 7:0

Футбольний клуб "Шальке" з Гельзенкірхена програв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 7:0. Як інформує в Twitter статистичний агрегатор Opta, це найбільша поразка для німецьких клубів за весь час їх виступів у турнірі.

У свою чергу "Ман Сіті" забив сім голів у матчі єврокубка вперше в історії. Голами у складі англійської команди відзначилися півзахисники Лерой Зане, Рахім Стерлінг, Бернарду Сілва і Філіп Фоден, а також нападники Габріел Жезус і Серхіо Агуеро, який оформив дубль. Українець Олександр Зінченко зробив асист і взяв участь ще в двох гольових атаках.

Перша гра в Гельзенкірхені завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:2. Таким чином, "Манчестер Сіті" вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а "Шальке" завершив виступ у змаганні.

Нагадаємо, в цьому матчі гравці національної збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка потрапили в стартові склади своїх команд.

"Манчестер Юнайтед" обіграв ПСЖ і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів
Новини України Манчестер Ситистатистикаплей-оффШалькеЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся