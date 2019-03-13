"Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів

Фото: Зінченко зробив асист в матчі "Манчестер Сіті" - "Шальке" (twitter.com/s04)

Команду з Гельзенкірхена розбив "Ман Сіті" з рахунком 7:0

Футбольний клуб "Шальке" з Гельзенкірхена програв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 7:0. Як інформує в Twitter статистичний агрегатор Opta, це найбільша поразка для німецьких клубів за весь час їх виступів у турнірі.

У свою чергу "Ман Сіті" забив сім голів у матчі єврокубка вперше в історії. Голами у складі англійської команди відзначилися півзахисники Лерой Зане, Рахім Стерлінг, Бернарду Сілва і Філіп Фоден, а також нападники Габріел Жезус і Серхіо Агуеро, який оформив дубль. Українець Олександр Зінченко зробив асист і взяв участь ще в двох гольових атаках.

0-7 - Die 0-7-Niederlage der Schalker gegen Manchester City ist die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions-League-Geschichte. Blamage. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/dARlMdAuwM — OptaFranz (@OptaFranz) March 12, 2019

Перша гра в Гельзенкірхені завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:2. Таким чином, "Манчестер Сіті" вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а "Шальке" завершив виступ у змаганні.

Нагадаємо, в цьому матчі гравці національної збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка потрапили в стартові склади своїх команд.