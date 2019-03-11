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Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках

Новини » Спорт    11.03.2019 - 12:34
Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках
Фото: "Челсі" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже шість матчів

Українські футбольні клуби повторили свій рекорд по числу розгромних поразок в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Про це повідомляє zbirna.com.

Команди в поточному єврокубковому сезоні зазнали шість поразок з великим рахунком. Тричі - донецької "Шахтар", двічі - полтавська "Ворскла" і ще один раз - ківського "Динамо".

Зазначається, що на даний момент це повторення гіршого результату за історію виступів. Раніше таке траплялося в двох сезонах - 2004/05 і 2010/11.

Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках

Інфографіка zbirna.com

Нагадаємо, "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з лондонським "Челсі" спробує взяти реванш за поразку в першій грі.

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