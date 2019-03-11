Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках

Фото: "Челсі" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже шість матчів

Українські футбольні клуби повторили свій рекорд по числу розгромних поразок в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Про це повідомляє zbirna.com.

Команди в поточному єврокубковому сезоні зазнали шість поразок з великим рахунком. Тричі - донецької "Шахтар", двічі - полтавська "Ворскла" і ще один раз - ківського "Динамо".

Зазначається, що на даний момент це повторення гіршого результату за історію виступів. Раніше таке траплялося в двох сезонах - 2004/05 і 2010/11.

Інфографіка zbirna.com

Нагадаємо, "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з лондонським "Челсі" спробує взяти реванш за поразку в першій грі.