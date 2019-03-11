Українські клуби повторили рекорд за кількістю розгромних поразок в єврокубках

У нинішньому сезоні команди програли з великим рахунком вже шість матчів
Українські футбольні клуби повторили свій рекорд по числу розгромних поразок в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Про це повідомляє zbirna.com.
Команди в поточному єврокубковому сезоні зазнали шість поразок з великим рахунком. Тричі - донецької "Шахтар", двічі - полтавська "Ворскла" і ще один раз - ківського "Динамо".
Зазначається, що на даний момент це повторення гіршого результату за історію виступів. Раніше таке траплялося в двох сезонах - 2004/05 і 2010/11.
Інфографіка zbirna.com
Нагадаємо, "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з лондонським "Челсі" спробує взяти реванш за поразку в першій грі.