Українські дзюдоїсти привезли з Чемпіонату Європи одну срібну медаль

Єдина медаль була завойована у перший день змагань, 16 квітня. Причому Україна могла розраховувати і на "золото", але Білодід в півфінальній сутичці з росіянкою Іриною Боргова отримала травму ліктя і не змогла вийти у фінал. У підсумку золота медаль дісталася дзюдоїстці з Косово Дістрії Красінскі.

"На останніх секундах півфінальній сутичці з росіянкою Боргова мені вдалося кинути її на іппон, після чого пролунала команда "Мате", закінчився час сутички. Однак моя суперниця продовжувала виконувати больовий прийом, ламати мені руку. Тим самим я травмувала собі лікоть. На щастя, все обійшлося незначною травмою, однак у підсумку ми прийняли рішення поберегти руку, і не виходити на фінальну сутичку", - заявила після поєдинку з росіянкою Білодід.

Ще одну медаль Україні могла принести в останній день змагань Єлизавета Калініна (до 73 кг), але в сутичці за "бронзу" вона поступилася португальської дзюдоїстці Рохеле Нунес.

Всього в Лісабоні Україну представляли 11 українських дзюдоїстів - 4 чоловіки та 7 жінок.