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Українські діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

Фото: українські діти продовжують гинути через російську агресію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали понад 1039 дітей. З них 358 загинули, ще 681 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 20 липня в результаті масового обстрілу окупантами Харкова загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня в результаті артилерійських обстрілів Іванівки Ізюмського району була поранена 16-річна дівчинка.

Крім того, моніторинговою платформою збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що в результаті обстрілів житлових кварталів Маріуполя в період з 24 лютого по 29 березня загинули четверо дітей у віці від 7 до 15 років.

В ОГП зазначають, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 361;
  • Харківській - 194;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомляють у відомстві.

При цьому відомо, що з початку року через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2185 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Нагадаємо, окупанти продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу. Зокрема, цієї ночі російські війська зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці.

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