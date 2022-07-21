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Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є жертви і значні руйнування

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Донецьк, Четвер 21 липня 2022 08:45
Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є жертви і значні руйнування Фото: окупанти знову обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення", - розповів він.

Крім того, окупанти зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці. Також в ніч на 21 липня була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ і НКМЗ.

У Бахмуті ракети влучили по центру міста. У той же час в Торецьку ракетний удар припав по двору приватного будинку. На щастя, снаряд не розірвався.

"Касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. Інформації про поранених і загиблих в даний час немає", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, війська РФ ведуть штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. ЗСУ примусили окупантів до втечі.

За даними американського Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута.

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