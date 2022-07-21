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Украинские дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

Фото: украинские дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали боле 1039 детей. Из них 358 погибли, еще 681 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Об этом ссообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 20 июля в результате массового обстрела оккупантами Харькова погиб 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийских обстрелов Ивановки Изюмского района была ранена 16-летняя девочка.

Кроме того, мониторинговой платформой сбора доказательств преступлений warcrimes.gov.ua установлено, что в результате обстрелов жилых кварталов Мариуполя в период с 24 февраля по 29 марта погибли четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В ОГП отмечают, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 361;
  • Харьковской - 194;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сообщают в ведомстве.

При этом известно, что с начала войны из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.

Напомним, оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру Донбасса. В частности, этой ночью российские войска разрушили две школы в Краматорске и Константиновке.

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