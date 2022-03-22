У Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами

Поліцейські співпрацював з окупантами у Миколаївській області (Віталій Носач РБК-Україна)

У Миколаївській області поліцейський співпрацював з російськими окупантами. Зазначається, що службовця викрили та звільнили з роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.