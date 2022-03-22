У Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами
У Миколаївській області поліцейський співпрацював з російськими окупантами. Зазначається, що службовця викрили та звільнили з роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Зокрема, факт співпраці поліцейського з ворогом зафіксували у відділенні поліції №2 Баштанського районного відділу.
"Усіх без винятку правоохоронців за співпрацю із ворожими військами негайно звільняють зі служби, а також вони будуть нести кримінальну відповідальність"- наголосили у поліції.
Також державне бюро розслідувань вже призначило перевірку за цим фактом.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області затримали 8 диверсантів.
Також ми писали, що за період війни в Україні викрили більше 40 диверсій.
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